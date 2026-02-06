Soirée Stand-up avec le collectif d’humoristes Open Mint. CSC du Sillon de Bretagne Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 20:00 – 21:40

Gratuit : oui Sur réservation Gratuit, sur réservation au 02 28 25 22 90 Tout public

Assistez à une soirée Stand Up avec le collectif Open Mint. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.Découvrez le programme complet à St-Herblain : www.saint-herblain.fr/evenements/journee-internationale-des-droits-des-femmes/

CSC du Sillon de Bretagne Nord Saint-Herblain 44800

02 28 25 26 80 https://cscsillon.centres-sociaux.fr/ cscsillon@saint-herblain.fr 02 28 25 22 90 https://www.saint-herblain.fr/agenda/soiree-stand-up/



