Soirée Stand-up avec le Préfailles Comedy Club à la rhumerie Ô 22 La Rhumerie Préfailles

Préfailles

Soirée Stand-up avec le Préfailles Comedy Club à la rhumerie Ô 22

La Rhumerie 22 Place du marché Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-05-23 22:20:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-23 2026-06-27 2026-07-22 2026-08-22

Venez passer une soirée à rire avec le Préfailles Comedy Club !

Envie de sortir entre amis ou en famille pour décompresser et rire le temps d’une soirée ? Ne manquez pas alors le soirée Stand-up du Préfailles Comedy Club organisée à la rhumerie du restaurant Ô 22 dans le centre-bourg de Préfailles.

Au programme

Sur place, retrouvez des humoristes au talent émergent ou bien confirmé issus de toute la France. Des improvisations et des textes bien recherchés vous sont proposés pour vous divertir, vous faire rire et surtout vous faire passer une excellente soirée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur dans un joli cadre bord de mer !

Infos détails de la représentation du 24 avril 2026

9ème édition du Préfailles Comedy Club à la rhumerie Ô 22. Sessions à 19h et à 21h. Stand-up Surprise party jusqu’au bout de la nuit…

Pour cette 9ème édition du Préfailles Comedy Club, 3 humoristes viendront stand-upper leurs punchlines sur notre scène à Préfailles. Pour votre plus grand plaisir ils enroberont le public avec leurs textes bien affûtés, parfois grinçants, et qui ne peuvent pas plaire à tout le monde mais qui font toujours du bien à entendre, sur notre société et son petit K-O-tail quotidien détonant !

Ce mois-ci place aux effets waouh en tout genre, aux coups de théâtre, aux stupéfaits, à la soudaineté, à l’étonnement, à l’inattendue… Bref place aux Surprise et à la fête ! Surprise Party ! Pour le premier anniversaire de l’ouverture du Ô22, nos artistes véritables snipers de la tchatche vont croquer le monde et ses travers, à pleine dents souvent si bien aiguisées. Tout y passe la famille, la politique, les médias, les rencontres incongrues, l’amour, les genres, les aventures d’un soir ou celles pour la vie, seul ou a plusieurs, les études, l’argent, la rue, le sport, les chats et autres animaux en tout genre…

2 sessions, à 19h00 puis à 21h00, sans entracte. Une heure ou plus, d’humour sans fard et sans détour et bien distillé dans un cadre agréable et gourmand.

Caroline Seba L’art de rire, tout simplement. Avec son humour fin, piquant et toujours authentique, Caroline vous embarque dans un voyage hilarant à travers les absurdités du quotidien.

Micky MJ Enfant du pays breton, devenu viking de l’humour. À 40 ans, sur son drakkar, il navigue de messages d’amour en plateaux d’humour.

Le Préfailles Comedy club ouvrira ses portes toute la saison, une fois par mois, pour votre plus grand plaisir.

Bon à savoir

L’entrée ne comprend pas les consommations (bar et plancha) qui se font avant, après et pendant les entractes

Entrée sur réservation dans la limite des places disponibles (réservez-vite votre place à l’avance en cliquant ICI !)

2 créneaux horaires de réservation au choix 19h ou 21h

Stationnement à proximité (gratuit ou limité en fonction de la saison)

Thème et noms des artistes communiqués sur l’affiche en fonction de la date de la représentation

On adore

La possibilité de boire et manger sur place dans une ambiance décontractée, chill et les pieds dans l’eau !

Représentation organisée 1 fois par mois avec des scénarios et des comédiens différents pour bien se divertir à Préfailles !

Ajoutez vite cette date à votre agenda et venez assister à cet évènement comique sur Destination Pornic ! Une soirée dont vous vous souviendrez longtemps …

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles .

La Rhumerie 22 Place du marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 52 18 86 37 william.malatrat@gmail.com

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English :

Enjoy an evening of laughter with the Préfailles Comedy Club!

L’événement Soirée Stand-up avec le Préfailles Comedy Club à la rhumerie Ô 22 Préfailles a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic