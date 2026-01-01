Soirée Stand-up avec le Préfailles Comedy Club La Rhumerie Préfailles

Soirée Stand-up avec le Préfailles Comedy Club

La Rhumerie 22 Place du marché Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-02-21 20:20:00

2026-01-31 2026-02-21

Venez passer une soirée à rire avec le Préfailles Comedy Club !

Envie de sortir entre amis ou en famille pour décompresser et rire le temps d’une soirée ? Ne manquez pas alors le soirée Stand-up du Préfailles Comedy Club organisée à la rhumerie du restaurant Ô 22 dans le centre-bourg de Préfailles.

Au programme

Sur place, retrouvez des humoristes au talent émergent ou bien confirmé issus de toute la France. Des improvisations et des textes bien recherchés vous sont proposés pour vous divertir, vous faire rire et surtout vous faire passer une excellente soirée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur dans un joli cadre bord de mer !

Bon à savoir

L’entrée ne comprend pas les consommations (bar et plancha) qui se font avant, après et pendant les entractes

Soirée organisée 1 fois par mois

Entrée sur réservation dans la limite des places disponibles (réservez-vite votre place à l’avance en cliquant ici !)

2 créaneaux horaires de réservation au choix 19h ou 21h

Stationnement à proximité (gratuit ou limité en fonction de la saison)

On adore

La possibilité de boire et manger sur place dans une ambiance décontracté, chill et les pieds dans l’eau !

Ajoutez vite cette date à votre agenda et venez assister à cet évènement comique sur Destination Pornic ! Une soirée dont vous vous souviendrez longtemps …

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles .

La Rhumerie 22 Place du marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 68 16 30 compagnie.nepenthes@free.fr

English :

Enjoy an evening of laughter with the Préfailles Comedy Club!

