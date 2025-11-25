Soirée stand-up avec Mathieu Madénian Festival Les nuits arméniennes Cinéma l’Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Cinéma l’Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25 22:00:00

2025-11-25

Mathieu Madénian, parrain des Nuits arméniennes, offre un stand-up plein de dérision et de bienveillance, aux côtés d’Elena Nagapetyan et de son humour moderne et incisif.

English : Stand-up evening with Mathieu Madénian Festival Les nuits arméniennes

Mathieu Madénian, godfather of the Armenian Nights, offers a stand-up routine full of derision and benevolence, alongside Elena Nagapetyan and her modern, incisive humor.

German : Stand-up-Abend mit Mathieu Madénian Festival Les nuits arméniennes

Mathieu Madénian, Schirmherr der Armenischen Nächte, bietet einen Stand-up voller Spott und Wohlwollen, an der Seite von Elena Nagapetyan und ihrem modernen und scharfen Humor.

Italiano :

Mathieu Madénian, padrino delle Notti armene, offre uno spettacolo di stand-up pieno di derisione e gentilezza, insieme a Elena Nagapetyan e al suo umorismo moderno e incisivo.

Espanol : Noche de stand-up con Mathieu Madénian Festival Les nuits arméniennes

Mathieu Madénian, padrino de las Noches Armenias, ofrece un espectáculo de stand-up lleno de burla y amabilidad, junto a Elena Nagapetyan y su humor moderno e incisivo.

