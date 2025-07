Soirée Stand-up avec Sofian Nejjari Préfailles

Soirée Stand-up avec Sofian Nejjari Préfailles lundi 4 août 2025.

Soirée Stand-up avec Sofian Nejjari

187 route de la pointe Saint-Gildas Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-08-04 21:00:00

2025-08-04

Soirée Stand-up à la pointe Saint-Gildas avec Sofian Nejjari

Pendant l’été, le Soleil de Jade propose un large programme de festivités pour passer un agréable séjour à Préfailles.

De passage ou bien en séjour sur Destination Pornic, on vous invite à passer de chouettes moments en assistant à diverses animations dans une ambiance décontractée en bord de mer !

Concerts, théâtre, stand-up… Il y en a pour tous les goûts !

À propos de Sofian Nejjari

C’est un humoriste qui a grandit à Ploufragan dans les Côtes d’Armor. Sur scène, son humour s’inspire de son enfance et des éléments qui ont rythmé sa jeunesse. Il crée ainsi un univers qui lui est propre.

On le retrouve régulièrement sur scène, notamment lors de soirées stand-up et dans des comedy clubs, partageant la scène avec d’autres humoristes.

Les avantages

Gratuit

Ouvert à tous

Possibilité de vous restaurer à proximité ; retrouvez les adresses gourmandes ici.

Alors si vous êtes à la recherche d’une idée de sortie pour passer une agréable soirée ou que vous aimez les spectacles humoristique , ne manquez pas ce stand-up à Préfailles. Situé sur le bord de mer de Destination Pornic, ce rendez-vous festif vous promet des souvenirs inoubliables chez nous !

Retrouvez ici tous les événements programmés à Préfailles .

187 route de la pointe Saint-Gildas Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 23 info@soleildejade.com

