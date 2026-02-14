Soirée stand-up, Bistrot La Maison, Flers

Soirée stand-up Dimanche 22 février, 17h00 Bistrot La Maison Orne

Sur réservation uniquement, sortie au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T17:00:00+01:00 – 2026-02-22T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-22T17:00:00+01:00 – 2026-02-22T19:00:00+01:00

Bistrot La Maison 206 rue de Paris, Flers Flers 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0683818387 »}]

Un micro, 5 personnes, 10 minutes chacune, des blagues, des rires.