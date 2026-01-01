Soirée stand up Mamão Bourg-de-Péage
Soirée stand up Mamão Bourg-de-Péage jeudi 29 janvier 2026.
Soirée stand up
Mamão 275 Allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 19:00:00
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Le Mamão accueille pour la première fois une soirée stand-up… et autant te dire que ça risque de faire du bruit.
Mamão 275 Allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
English :
For the first time, Mamão is hosting a stand-up evening? and I’m telling you, it’s going to be a big one.
L’événement Soirée stand up Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-22 par Valence Romans Tourisme