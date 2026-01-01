Soirée stand up Mamão Bourg-de-Péage

Soirée stand up

Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Le Mamão accueille pour la première fois une soirée stand-up… et autant te dire que ça risque de faire du bruit.

Mamão 275 Allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr

English :

For the first time, Mamão is hosting a stand-up evening? and I’m telling you, it’s going to be a big one.

L’événement Soirée stand up Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-22 par Valence Romans Tourisme