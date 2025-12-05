Soirée stand-up & bretzel Gundershoffen

Soirée stand-up & bretzel Gundershoffen vendredi 5 décembre 2025.

Soirée stand-up & bretzel

14 rue des Genêts Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Venez vivre une soirée qui mélange traditions, gourmandises et éclats de rire… une expérience à ne pas manquer ! Sur réservation.

La Fabrique à Bretzels vous propose une soirée unique qui allie gourmandise et bonne humeur ! Venez passer un moment placé sous le signe de la découverte, du partage et du rire avec l’association Bretzel Comedy Club.

Au programme de la soirée

Visite en autonomie de La Fabrique à Bretzels commencez la soirée par une découverte de l’histoire et du savoir-faire derrière cette spécialité alsacienne incontournable.

Dégustation des Bretzels Boehli, à la fin de la visite pour démarrer la soirée en douceur autour d’un apéro savoureux.

Repas gourmand signé Le Repère (Mietesheim) dégustez des fingers foods à base de bretzels !

Show stand-up place au rire avec le Bretzel Comedy Club, une association pleine de talent qui vous promet un spectacle pétillant et déjanté.

Douceur finale terminez la soirée sur une note sucrée avec nos bretzels au chocolat. .

14 rue des Genêts Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 16 75 info@lafabriqueabretzels.fr

English :

Come and enjoy an evening of tradition, delicacies and laughter? an experience not to be missed! Reservations required.

German :

Erleben Sie einen Abend, der Traditionen, Leckereien und Lachen miteinander verbindet… ein Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten! Reservierung erforderlich.

Italiano :

Venite a godervi una serata che unisce tradizione, prelibatezze e risate: un’esperienza da non perdere! Solo su prenotazione.

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada que combina tradición, manjares y risas… ¡una experiencia que no debe perderse! Sólo con reserva previa.

