Soirée stand up Carton Comedy Club Bar ChiFouMi Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Soirée stand up Carton Comedy Club Bar ChiFouMi

Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 21:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

C’est la rentrée, et vous allez en rire !

Au programme de la soirée 4 humoristes de talent !

– Yann Cheneau, venu d’Angers

– Malo Dalmier, de Nantes

– Chloé Fromentin, qui débarque elle aussi d’Angers

– Mathieu Cochelin, humoriste nantais

Profitez d’un moment unique de rires avec une soirée assurée par le Carton Comedy Club, le plus grand comedy club itinérant du monde ! Le meilleur du stand-up francophone sur réservation gratuite !

Entrée gratuite (conso au bar) et rémunération des artistes au chapeau à la sortie (un minimum de 7 à 10€/pers. si vous donnez serait grandement apprécié !!). Prix libre.

Merci de ne réserver que pour une seule session, il s’agira du même spectacle joué 2 fois.

Réservez votre planche apéro dès maintenant et bénéficiez d’une remise

– Petite mixte (2-3 pers) 8€ au lieu de 10€ sur place

– Grande mixte (5-6 pers) 20 € au lieu de 22€ sur place

06 67 58 79 41 ou contact@chifoumi-bar.fr .

Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41

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English :

It’s back-to-school time, and you’re going to laugh at this!

L’événement Soirée stand up Carton Comedy Club Bar ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis