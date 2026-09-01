Soirée stand up Carton Comedy Club Bar ChiFouMi Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Ancenis-Saint-Géréon
vendredi 18 septembre 2026 · Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Soirée stand up Carton Comedy Club Bar ChiFouMi
Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
C’est la rentrée, et vous allez en rire !
Au programme de la soirée 4 humoristes de talent !
– Yann Cheneau, venu d’Angers
– Malo Dalmier, de Nantes
– Chloé Fromentin, qui débarque elle aussi d’Angers
– Mathieu Cochelin, humoriste nantais
Profitez d’un moment unique de rires avec une soirée assurée par le Carton Comedy Club, le plus grand comedy club itinérant du monde ! Le meilleur du stand-up francophone sur réservation gratuite !
Entrée gratuite (conso au bar) et rémunération des artistes au chapeau à la sortie (un minimum de 7 à 10€/pers. si vous donnez serait grandement apprécié !!). Prix libre.
Merci de ne réserver que pour une seule session, il s’agira du même spectacle joué 2 fois.
Réservez votre planche apéro dès maintenant et bénéficiez d’une remise
– Petite mixte (2-3 pers) 8€ au lieu de 10€ sur place
– Grande mixte (5-6 pers) 20 € au lieu de 22€ sur place
06 67 58 79 41 ou contact@chifoumi-bar.fr .
Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41
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English :
It’s back-to-school time, and you’re going to laugh at this!
L’événement Soirée stand up Carton Comedy Club Bar ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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