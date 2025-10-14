Soirée Stand up Carton Comedy Night au Casino JOA Casino JOA Lons-le-Saunier

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-14 20:30:00

fin : 2025-10-14 23:00:00

2025-10-14

Découvrez les meilleurs talents émergents du stand-up francophone près de chez vous autour de verres et grignotages en toute convivialité !

Placement 20h30 / Début 21h

Profitez d’un moment exceptionnel de rire grâce à notre sélection d’humoristes pro un peu partout en France, toujours en billetterie à prix libre !

Avec plus de 50 000 spectateurs par an et 70 soirées par mois, le Carton Comedy Club est le plus grand Comedy club itinérant de France et garant d’une soirée de qualité à moindre coût, près de chez vous !

L’entrée est gratuite (conso au bar) et la rémunération des artistes se fait au chapeau (un minimum de 5 à 10€ par personne pour un spectacle d’humoristes professionnels en déplacement sera apprécié). .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

