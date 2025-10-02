Soirée Stand up Le Garage Bar Cognac
Le Garage Bar 1 Rue de l’Isle d’Or Cognac Charente
Début : 2025-10-02 19:30:00
fin : 2025-10-02 21:00:00
2025-10-02
Le shadow comedy club invite chaque soir 4 humoristes ayant des styles variés pour faire rire le plus grand nombre, ainsi qu’un MC pour animer la soirée d’environ 1h. La programmation change à chaque date pour des soirées toutes différentes !
Le Garage Bar 1 Rue de l’Isle d’Or Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 42 72 10 shadowcomedyclub@gmail.com
English :
Every evening, the shadow comedy club invites 4 comedians with different styles to make as many people as possible laugh, as well as an MC to host the evening, which lasts around 1 hour. The line-up changes with each date, so every evening is different!
German :
Der shadow comedy club lädt jeden Abend vier Komiker mit unterschiedlichen Stilen ein, um möglichst viele Menschen zum Lachen zu bringen, sowie einen MC, der den etwa einstündigen Abend moderiert. Das Programm wechselt an jedem Datum, um Ihnen einen ganz anderen Abend zu bieten!
Italiano :
Ogni sera, lo shadow comedy club invita 4 comici con stili diversi per far ridere il maggior numero di persone possibile, oltre a un MC che conduce la serata, che dura circa 1 ora. La formazione cambia ad ogni appuntamento, quindi ogni serata è diversa!
Espanol :
Cada noche, el club de la comedia en la sombra invita a 4 cómicos de estilos variados para hacer reír al mayor número posible de personas, así como a un maestro de ceremonias para presentar la velada, que dura aproximadamente 1 hora. El cartel cambia con cada cita, por lo que cada noche es diferente
