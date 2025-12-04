Soirée Stand up Le Garage Bar Cognac
Soirée Stand up
Le Garage Bar 1 Rue de l’Isle d’Or, 16100 Cognac Cognac Charente
Début : 2025-12-04 19:30:00
fin : 2025-12-04 21:00:00
2025-12-04
Plus d’une heure de stand up avec des humoristes de toute la France. Une soirée de rires avec un verre et des tapas sur place.
+33 7 87 42 72 16 shadowcomedyclub@gmail.com
English :
Over an hour of stand-up with comedians from all over France. An evening of laughter with drinks and tapas on the premises.
German :
Mehr als eine Stunde Stand-up-Comedy mit Komikern aus ganz Frankreich. Ein Abend voller Lachen mit einem Getränk und Tapas vor Ort.
Italiano :
Oltre un’ora di stand-up con comici provenienti da tutta la Francia. Una serata di risate con aperitivo e tapas sul posto.
Espanol :
Más de una hora de stand-up con cómicos de toda Francia. Una noche de risas con bebida y tapas en el local.
L’événement Soirée Stand up Cognac a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Cognac