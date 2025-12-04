Soirée Stand up Le Garage Bar Cognac

Soirée Stand up

Le Garage Bar 1 Rue de l’Isle d’Or, 16100 Cognac Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 19:30:00

fin : 2025-12-04 21:00:00

Date(s) :

2025-12-04

Plus d’une heure de stand up avec des humoristes de toute la France. Une soirée de rires avec un verre et des tapas sur place.

Le Garage Bar 1 Rue de l’Isle d’Or, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 42 72 10 shadowcomedyclub@gmail.com

English :

Over an hour of stand-up with comedians from all over France. An evening of laughter with drinks and tapas on the premises.

German :

Mehr als eine Stunde Stand-up-Comedy mit Komikern aus ganz Frankreich. Ein Abend voller Lachen mit einem Getränk und Tapas vor Ort.

Italiano :

Oltre un’ora di stand-up con comici provenienti da tutta la Francia. Una serata di risate con aperitivo e tapas sul posto.

Espanol :

Más de una hora de stand-up con cómicos de toda Francia. Una noche de risas con bebida y tapas en el local.

L’événement Soirée Stand up Cognac a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Cognac