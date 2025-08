Soirée Stand-up et film Veules-les-Roses

Soirée Stand-up et film Veules-les-Roses jeudi 7 août 2025.

Soirée Stand-up et film

Cinéma le Rex Veules-les-Roses Seine-Maritime

Le Camembert Comedy Tour est un groupe d’artistes humoristes Normands qui se réunissent l’été pour arpenter les plus beaux lieux Normands. Ils ont commencé la scène et le stand-up il y a plusieurs années et restent attachés à la Normandie.

15€ la soirée au cinéma le Rex le spectacle « Camembert Comedy Tour » à 19h puis le film « aimer perdre » à 20h45 .

Cinéma le Rex Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63

