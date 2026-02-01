Soirée Stand-Up Ettendorf
Soirée Stand-Up Ettendorf vendredi 13 février 2026.
Soirée Stand-Up
9 rue principale Ettendorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Soirée Stand-Up organisé au bar L’Entourage ! Découvrez Alonso et Sarah, lors de cette soirée d’humour. Profitez d’une soirée détendue autour du rire et de l’improvisation à Ettendorf. 0 .
9 rue principale Ettendorf 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 81 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Stand-Up Ettendorf a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg