Soirée Stand-Up organisé au bar L’Entourage ! Découvrez Alonso et Sarah, lors de cette soirée d’humour. Profitez d’une soirée détendue autour du rire et de l’improvisation à Ettendorf. 0 .

9 rue principale Ettendorf 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 81 72

L’événement Soirée Stand-Up Ettendorf a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg