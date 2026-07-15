Informations pratiques

Gujan-Mestras

Soirée Stand-up

Allée Charles Perrault Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

RANDOM FAMILY SUMMER TOUR

GUJAN-MESTRAS Le Lounge (en partenariat avec le Carton Comedy)

Le Random Family, le seul plateau résident au célèbre Jamel Comedy Club, part en tournée cet été avec deux invités prestigieux !

Découvrez sur scène des humoristes de haute volée pour une soirée de stand-up

– Cécile Marx (Montreux Comedy Festival, Jamel Comedy Club saison 13, VTEP, Europe 1, etc.)

– Anis Rhali (Jamel Comedy Club saison 14, Golden Moustache, Youtube, etc.)

– Guigui Pop (Jamel Comedy Club saison 14, France Inter, son podcast Paroles , etc.)

– Marie De Brauer (Montreux Comedy Festival, Jamel Comedy Club saison 14, France Inter, son podcast Tchatcheuse , etc.)

– Etienne Lautrette (Comedy Class, Jamel Comedy Club saison 14, France Inter, le podcast 300% Plaisir , etc.)

Bar et petite restauration sur place.

Déconseillé aux moins de 15 ans. .

Allée Charles Perrault Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée Stand-up

L’événement Soirée Stand-up Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Gujan-Mestras