Soirée Stand-up Gujan-Mestras
dimanche 19 juillet 2026 · Gujan-Mestras
Informations pratiques
Gujan-Mestras
Soirée Stand-up
Allée Charles Perrault Gujan-Mestras Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
RANDOM FAMILY SUMMER TOUR
GUJAN-MESTRAS Le Lounge (en partenariat avec le Carton Comedy)
Le Random Family, le seul plateau résident au célèbre Jamel Comedy Club, part en tournée cet été avec deux invités prestigieux !
Découvrez sur scène des humoristes de haute volée pour une soirée de stand-up
– Cécile Marx (Montreux Comedy Festival, Jamel Comedy Club saison 13, VTEP, Europe 1, etc.)
– Anis Rhali (Jamel Comedy Club saison 14, Golden Moustache, Youtube, etc.)
– Guigui Pop (Jamel Comedy Club saison 14, France Inter, son podcast Paroles , etc.)
– Marie De Brauer (Montreux Comedy Festival, Jamel Comedy Club saison 14, France Inter, son podcast Tchatcheuse , etc.)
– Etienne Lautrette (Comedy Class, Jamel Comedy Club saison 14, France Inter, le podcast 300% Plaisir , etc.)
Bar et petite restauration sur place.
Déconseillé aux moins de 15 ans. .
Allée Charles Perrault Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée Stand-up
L’événement Soirée Stand-up Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Gujan-Mestras
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