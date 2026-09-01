Soirée stand-up : “J’irais jouer chez vous !” en rodage par Sylvain Morand Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
lundi 21 septembre 2026 · Cherbourg-Octeville · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Soirée stand-up : “J’irais jouer chez vous !” en rodage par Sylvain Morand
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 20:00:00
fin : 2026-09-21 22:30:00
Date(s) :
2026-09-21
À vos agendas ! Envie de venir rire un bon coup avec nous ? Nous vous donnons rendez-vous le lundi 21 septembre prochain à 20h dans le bar de L’Autre Lieu avec le rodage du spectacle humoristique de Sylvain Morand, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
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English : Soirée stand-up : “J’irais jouer chez vous !” en rodage par Sylvain Morand
L’événement Soirée stand-up : “J’irais jouer chez vous !” en rodage par Sylvain Morand Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin
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