Soirée stand-up – rue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz, 31 mai 2025 20:00, La Bernerie-en-Retz.

Loire-Atlantique

Soirée stand-up rue de la Noue Fleurie Domaine de la Gressière La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-05-31 20:00:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

Le Smile Comedy Club débarque au Domaine du Château de la Gressière à La Bernerie-en-Retz pour une soirée stand-up et des fous rires à volonté!

À quelques pas de l’océan, dans un cadre idyllique mêlant nature, élégance et décontraction, vivez une soirée de stand-up unique en son genre !

Sur scène, retrouvez 4 humoristes incontournables du Smile Comedy Club

@zacharie.standup ⚡ @alexandre_kendoux ✨ @charleshenrylemonnier @thomahaha 4 humoristes pour une avalanche de rires !

Zacharie Un humour tranchant et une énergie débordante

Alexandre Kendoux L’art subtil du rire à travers le quotidien

Thierry Stand-Up Punchlines, autodérision et bonne humeur

Thomas Christin Quand l’absurdité de la vie devient hilarante !Le cadre

Salle confortable et chaleureuse adaptée pour 150 spectateurs

Bar & petite restauration sur place pour combler les ventres avant les zygomatiques

Parking gratuit sur place

Réserve vite ta place — c’est limité ! ⏳

rue de la Noue Fleurie Domaine de la Gressière

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 60 06 contact@domaine-de-la-gressiere.com

English :

The Smile Comedy Club arrives at the Domaine du Château de la Gressière in La Bernerie-en-Retz for an evening of stand-up comedy and unlimited laughter!

German :

Der Smile Comedy Club landet auf der Domaine du Château de la Gressière in La Bernerie-en-Retz für einen Stand-up-Abend und jede Menge Lacher!

Italiano :

Lo Smile Comedy Club arriva al Domaine du Château de la Gressière a La Bernerie-en-Retz per una serata all’insegna della stand-up comedy e di tante risate!

Espanol :

El Club de la Comedia Smile llega al Domaine du Château de la Gressière, en La Bernerie-en-Retz, para ofrecer una velada de comedia y muchas risas

