Soirée Stand Up La Cale Comedy Club 5e édition Granville

22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Début : 2025-10-08 20:30:00

fin : 2025-10-08 21:45:00

2025-10-08

La Cale comedy club revient avec des humoristes locaux et de Paris avec l’incroyable Sofiane Ettaï, humoriste parisien renommé de passage à Granville. Il sera accompagné d’humoristes locaux adorant plaisanter sur la région normande et des anecdotes de la vie de tous les jours.

Au menu Des interactions avec le public et des vannes, dans une ambiance déjantée.

Libre participation. .

22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46

L’événement Soirée Stand Up La Cale Comedy Club 5e édition Granville a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Granville Terre et Mer