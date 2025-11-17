Soirée Stand Up La Cale Comedy Club Bar La Cale Granville
Soirée Stand Up La Cale Comedy Club
Bar La Cale 22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche
Début : 2025-11-12 20:30:00
fin : 2025-11-12 22:00:00
2025-11-12
Le comedy Club de la Cale propose une soirée humour avec deux humoristes exceptionnels venus de Paris Malicou et Pilou. Epaulés par des humoristes locaux, ils sauront vous faire exploser de rire avec leur talent et leur énergie sur scène.
Réservation conseillée au 06 23 21 44 46 !
Libre participation. .
Bar La Cale 22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com
