Soirée Stand Up La Cale Comedy Club Granville

Soirée Stand Up La Cale Comedy Club

22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Début : 2025-12-17 20:30:00

fin : 2025-12-17 21:30:00

2025-12-17

La Cale Comedy Club revient avec l’incroyable Alex Kamo, humoriste rennaise adorant manier l’ironie et l’art du contrepied.

Au programme des interactions avec le public et des vannes, dans une ambiance déjantée.

Réservation conseillée pour obtenir une place assise. Libre participation .

22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com

