Soirée Stand Up La Cale Comedy Club Granville
Soirée Stand Up La Cale Comedy Club Granville mercredi 28 janvier 2026.
Soirée Stand Up La Cale Comedy Club
22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 20:30:00
fin : 2026-01-28 22:00:00
Date(s) :
2026-01-28
La Cale comedy club revient avec 5 humoristes dont l’incroyable Soun Dembele, humoriste qui adore manier l’ironie.
Au programme des interactions avec le public et des vannes, dans une ambiance déjantée.
Réservation conseillée pour obtenir une place assise. .
22 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 lepaindantoine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Stand Up La Cale Comedy Club
L’événement Soirée Stand Up La Cale Comedy Club Granville a été mis à jour le 2025-12-31 par OT Granville Terre et Mer