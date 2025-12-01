Soirée stand-up L’Utile comedy club Angoulême
Soirée stand-up L’Utile comedy club
4 Place du Champ de Mars Angoulême Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Le Lieu Utile et En Voix Des Mots s’associent pour une soirée 100 % humour. 6 artistes pour une heure de show.
4 Place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr
English :
Le Lieu Utile and En Voix Des Mots join forces for an evening of 100% humor. 6 artists for an hour-long show.
