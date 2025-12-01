Soirée stand-up L’Utile comedy club Angoulême

Soirée stand-up L’Utile comedy club

4 Place du Champ de Mars Angoulême Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-20 20:00:00
Le Lieu Utile et En Voix Des Mots s’associent pour une soirée 100 % humour. 6 artistes pour une heure de show.
English:

Le Lieu Utile and En Voix Des Mots join forces for an evening of 100% humor. 6 artists for an hour-long show.

