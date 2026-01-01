Soirée stand-up La Cervoiserie Montluçon

Soirée stand-up

La Cervoiserie 30 rue Albert Einstein Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Découvrez les meilleurs talents émergents du stand-up francophone près de chez vous autour de verres et grignotages en toute convivialité !

Une soirée 100% rires, des humoristes survoltés, une ambiance de feu et des vannes qui claquent…

.

La Cervoiserie 30 rue Albert Einstein Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the best emerging French-speaking stand-up talent near you, over drinks and nibbles in a convivial atmosphere!

An evening of 100% laughter, over-the-top comedians, a fiery atmosphere and hilarious jokes…

L’événement Soirée stand-up Montluçon a été mis à jour le 2026-01-08 par Montluçon Tourisme