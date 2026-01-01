Soirée stand-up La Cervoiserie Montluçon
Soirée stand-up La Cervoiserie Montluçon mardi 13 janvier 2026.
Soirée stand-up
La Cervoiserie 30 rue Albert Einstein Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 20:00:00
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Découvrez les meilleurs talents émergents du stand-up francophone près de chez vous autour de verres et grignotages en toute convivialité !
Une soirée 100% rires, des humoristes survoltés, une ambiance de feu et des vannes qui claquent…
.
La Cervoiserie 30 rue Albert Einstein Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 10 20
English :
Discover the best emerging French-speaking stand-up talent near you, over drinks and nibbles in a convivial atmosphere!
An evening of 100% laughter, over-the-top comedians, a fiery atmosphere and hilarious jokes…
