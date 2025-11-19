SOIRÉE STAND-UP

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Soirée Stand-Up

20h 21h30 au restaurant

Un dîner relevé d’un zeste d’humour des humoristes en live pour faire vibrer la salle entre deux assiettes.

Rires, punchlines et bonne cuisine au menu.

Soirée Stand-Up

20h 21h30 au restaurant

Un dîner relevé d’un zeste d’humour des humoristes en live pour faire vibrer la salle entre deux assiettes.

Rires, punchlines et bonne cuisine au menu.

25 € par personne.

Sur Réservation .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Stand-Up evening

8pm 9:30pm at the restaurant

A dinner with a twist: live comedians to rock the room between plates.

Laughter, punchlines and good food on the menu.

German :

Stand-Up-Abend

20:00 21:30 Uhr im Restaurant

Ein Abendessen mit einer Prise Humor: Live-Comedians bringen den Saal zwischen den Tellern zum Beben.

Lachen, Pointen und gutes Essen stehen auf der Speisekarte.

Italiano :

Serata Stand-Up

20.00 21.30 nel ristorante

Una cena con un tocco di classe: comici dal vivo per emozionare i commensali tra una portata e l’altra.

Risate, battute e buon cibo nel menu.

Espanol :

Noche de stand-up

20.00 h 21.30 h en el restaurante

Una cena con un toque especial: cómicos en directo para divertir a los comensales entre plato y plato.

Risas, chistes y buena comida en el menú.

L’événement SOIRÉE STAND-UP Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER