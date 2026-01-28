SOIRÉE STAND-UP Montpellier

SOIRÉE STAND-UP

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Une soirée rythmée par 6 humoristes, majoritairement issus de la scène montpelliéraine, avec 1 maître de cérémonie pour faire monter l’ambiance !

Une occasion unique de rire et de découvrir les pépites de l’humour du Sud

Line-up surprise

20h 22h à BIKUBE MONTPELLIER

Sur Réservation .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

An evening with 6 comedians, mostly from the Montpellier scene, and 1 master of ceremonies to get the party going!

A unique opportunity to laugh and discover the nuggets of southern humor

