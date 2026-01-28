SOIRÉE STAND-UP Montpellier
SOIRÉE STAND-UP Montpellier vendredi 20 février 2026.
SOIRÉE STAND-UP
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Une soirée rythmée par 6 humoristes, majoritairement issus de la scène montpelliéraine, avec 1 maître de cérémonie pour faire monter l’ambiance !
Une occasion unique de rire et de découvrir les pépites de l’humour du Sud
Line-up surprise
20h 22h à BIKUBE MONTPELLIER
Sur Réservation .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
An evening with 6 comedians, mostly from the Montpellier scene, and 1 master of ceremonies to get the party going!
A unique opportunity to laugh and discover the nuggets of southern humor
