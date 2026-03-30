SOIRÉE STAND-UP Montpellier
SOIRÉE STAND-UP Montpellier samedi 11 avril 2026.
SOIRÉE STAND-UP
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Une soirée rythmée par 6 humoristes, majoritairement issus de la scène montpelliéraine, avec 1 maître de cérémonie pour faire monter l’ambiance !
Une occasion unique de rire et de découvrir les pépites de l’humour du Sud
Line-up surprise
20h 22h à BIKUBE MONTPELLIER
Une soirée rythmée par 6 humoristes, majoritairement issus de la scène montpelliéraine, avec 1 maître de cérémonie pour faire monter l’ambiance !
Une occasion unique de rire et de découvrir les pépites de l’humour du Sud
Cet événement à l’ entrée gratuite (et au chapeau) promet une expérience divertissante et décontractée pour tous les amateurs d’humour
Entrée libre consommation obligatoire sur place .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
An evening with 6 comedians, mostly from the Montpellier scene, and 1 master of ceremonies to get the party going!
A unique opportunity to laugh and discover the nuggets of southern humor
L’événement SOIRÉE STAND-UP Montpellier a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT MONTPELLIER
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