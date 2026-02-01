Soirée Stand-Up Ô B’ART Ô B’ART Bières & Tatouages Loireauxence

Soirée Stand-Up Ô B’ART

Ô B’ART Bières & Tatouages 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2026-02-26 19:00:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Ô’B’ART fait son show, venez découvrir 4 humouristes pour cette première soirée Stand-Up.

100% de rires assurés !

Billetterie gratuite et sortie au chapeau. .

Ô B’ART Bières & Tatouages 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire o.b.art.44370@gmail.com

English :

Ô’B’ART puts on a show, come and discover 4 comedians for this first Stand-Up evening.

