Soirée Stand-Up Ô B’ART Ô B’ART Bières & Tatouages Loireauxence
Soirée Stand-Up Ô B’ART Ô B’ART Bières & Tatouages Loireauxence jeudi 26 février 2026.
Soirée Stand-Up Ô B’ART
Ô B’ART Bières & Tatouages 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 19:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Ô’B’ART fait son show, venez découvrir 4 humouristes pour cette première soirée Stand-Up.
100% de rires assurés !
Billetterie gratuite et sortie au chapeau. .
Ô B’ART Bières & Tatouages 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire o.b.art.44370@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ô’B’ART puts on a show, come and discover 4 comedians for this first Stand-Up evening.
L’événement Soirée Stand-Up Ô B’ART Loireauxence a été mis à jour le 2026-02-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis