Soirée Stand-up Restaurant Ô 22 Préfailles

Soirée Stand-up Restaurant Ô 22 Préfailles jeudi 24 juillet 2025.

Soirée Stand-up

Restaurant Ô 22 22 Place du marché Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Préfailles Comedy Club Le rire est au rendez-vous !

Ce qui vous attend à la soirée Stand-up

Deux sessions au choix Profitez d’une session à 19h ou d’une autre à 21h pour adapter la soirée à votre emploi du temps.

Les humoristes du Micro Comedy Club de Nantes Découvrez les talents émergents et confirmés de la scène nantaise, prêts à vous faire hurler de rire

Service bar et plancha Avant, après et pendant les entractes, notre bar et notre stand plancha vous proposeront des mets savoureux et des rafraîchissements (consommations non incluses dans le prix du billet)

Une ambiance conviviale et chaleureuse Partagez un moment de détente et de rires entre amis ou en famille.

Une soirée inoubliable à Préfailles L’occasion rêvée de passer une soirée mémorable sous le signe de l’humour dans un cadre agréable.

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles .

Restaurant Ô 22 22 Place du marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 68 16 30 compagnie.nepenthes@free.fr

English :

Préfailles Comedy Club: Laughter is the order of the day!

German :

Préfailles Comedy Club: Es wird gelacht!

Italiano :

Préfailles Comedy Club: si ride!

Espanol :

Club de la Comedia Préfailles: ¡Las risas están servidas!

L’événement Soirée Stand-up Préfailles a été mis à jour le 2025-07-16 par I_OT Pornic