Soirée stand-up Quartet Comedy Club Troyes
Soirée stand-up Quartet Comedy Club
Le Gotham Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Début : 2025-10-10 21:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Le Quartet Comedy Club te propose une soirée stand-up !
Quatre humoristes, quatre univers pour te faire rire
> Marie Iturralde (Troyes)
> Pascal Jaubert (Paris)
> Emilie de Géa (Paris)
> Rémi avec un I (Troyes)
Une ambiance conviviale, des fous rires garantis, du grand spectacle.
Où? c’est au Bar Le Gotham 17 rue Pithou, Troyes
Sur place excellentes authentique pizzas, planches apéro, cocktails* et sélection de bière* maison par Julie
Entrée gratuite sur conso au bar Sortie au chapeau (pour les artistes)
Attention places limitées !
Viens avec tes amis, viens avec tes voisins, les amis de tes voisins, les voisins de tes amis… Viens avec tout le monde !
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Le Gotham Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 67 66 47 92 quartetcomedyclub@gmail.com
