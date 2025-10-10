Soirée stand-up Quartet Comedy Club Troyes

Soirée stand-up Quartet Comedy Club Troyes vendredi 10 octobre 2025.

Soirée stand-up Quartet Comedy Club

Le Gotham Troyes Aube

Le Quartet Comedy Club te propose une soirée stand-up !



Quatre humoristes, quatre univers pour te faire rire



> Marie Iturralde (Troyes)

> Pascal Jaubert (Paris)

> Emilie de Géa (Paris)

> Rémi avec un I (Troyes)



Une ambiance conviviale, des fous rires garantis, du grand spectacle.



Où? c’est au Bar Le Gotham 17 rue Pithou, Troyes

Sur place excellentes authentique pizzas, planches apéro, cocktails* et sélection de bière* maison par Julie



Entrée gratuite sur conso au bar Sortie au chapeau (pour les artistes)



Attention places limitées !

Viens avec tes amis, viens avec tes voisins, les amis de tes voisins, les voisins de tes amis… Viens avec tout le monde !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Le Gotham Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 67 66 47 92 quartetcomedyclub@gmail.com

