Soirée stand up ! Samva show Place 2B Chalon-sur-Saône

Place 2B 25 place de Beaune Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2025-10-03 19:30:00
fin : 2025-10-03 21:00:00
2025-10-03
SAMVA SHOW Soirée Stand-Up à Chalon-sur-Saône
Envie de rire et de passer une soirée inoubliable ?
Retrouvez le Samva Show, un spectacle de stand-up qui réunit 4 humoristes pour 1h30 de show explosif !
Date Vendredi 3 octobre
Heure 19h30
Lieu Place 2B 25 Place de Beaune, Chalon-sur-Saône
Venez découvrir des humoristes pleins d’énergie, des punchlines inédites et une ambiance conviviale dans un cadre idéal pour profiter du meilleur du stand-up.
Réservation par SMS 06 33 28 74 76
Rires garantis, bonne humeur assurée ! Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable.
Entrée sur consommation sortie au chapeau .
Place 2B 25 place de Beaune Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 28 74 76
