Soirée stand up ! Samva show Place 2B Chalon-sur-Saône

Place 2B 25 place de Beaune Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-10-03 19:30:00

fin : 2025-10-03 21:00:00

2025-10-03

SAMVA SHOW Soirée Stand-Up à Chalon-sur-Saône

Envie de rire et de passer une soirée inoubliable ?

Retrouvez le Samva Show, un spectacle de stand-up qui réunit 4 humoristes pour 1h30 de show explosif !

Date Vendredi 3 octobre

Heure 19h30

Lieu Place 2B 25 Place de Beaune, Chalon-sur-Saône

Venez découvrir des humoristes pleins d’énergie, des punchlines inédites et une ambiance conviviale dans un cadre idéal pour profiter du meilleur du stand-up.

Réservation par SMS 06 33 28 74 76

Rires garantis, bonne humeur assurée ! Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable.

Entrée sur consommation sortie au chapeau .

Place 2B 25 place de Beaune Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 28 74 76

