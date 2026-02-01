Soirée Stand-Up

2 Place de l’Hôtel de Ville Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Le bar à tapas Aux Goûts du Monde vous propose de rencontrer quatre humoristes le temps d’une soirée, autour d’un verre et d’une bonne planche. Rires garantis ! .

2 Place de l’Hôtel de Ville Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 77 28 56 38 agdmonde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Stand-Up

L’événement Soirée Stand-Up Yvetot a été mis à jour le 2026-01-30 par Yvetot Normandie Tourisme