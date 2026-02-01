Soirée Stand-Up Yvetot
Soirée Stand-Up Yvetot jeudi 26 février 2026.
Soirée Stand-Up
2 Place de l’Hôtel de Ville Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 20:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Le bar à tapas Aux Goûts du Monde vous propose de rencontrer quatre humoristes le temps d’une soirée, autour d’un verre et d’une bonne planche. Rires garantis ! .
2 Place de l’Hôtel de Ville Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 77 28 56 38 agdmonde@gmail.com
English : Soirée Stand-Up
