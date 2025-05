Soirée stand up »Les Open Mic de l’Oise » au restaurant La Cantina à Chantilly – Chantilly, 14 mai 2025 20:45, Chantilly.

Oise

Soirée stand up »Les Open Mic de l’Oise » au restaurant La Cantina à Chantilly 21 Avenue du Général de Gaulle Chantilly Oise

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14 20:45:00

fin : 2025-05-14

Date(s) :

2025-05-14

Les Open Mic de l’Oise font leur retour à Chantilly !

Un line up d’artistes talentueux viendra enflammer la scène.

Pour cette soirée spéciale stand up, tous les artistes qui se succèderont vous transporteront tour à tour dans leurs univers délirant. Découvrez la biographie de tous les humoristes présents dans le carrousel de photos !

Le restaurant La Cantina héberge cet événement convivial et joyeux.

L’entrée est libre, et une participation au chapeau vous sera soumis afin de soutenir les artistes.

Sur place, vous pourrez bien entendu partager un verre et dîner au cours de la soirée ! Les portes ouvriront à 19h15 et le show commencera à 20h45.

Réservation conseillée, auprès de La Cantina. .

21 Avenue du Général de Gaulle

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 58 25 98

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée stand up »Les Open Mic de l’Oise » au restaurant La Cantina à Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2025-05-05 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme