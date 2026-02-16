Soirée Stitch Gisors

Soirée Stitch Gisors vendredi 6 mars 2026.

Soirée Stitch

4 Rue Denis Papin Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 19:30:00
fin : 2026-03-06 23:00:00

Date(s) :
2026-03-06

Au programme
– Une mascotte Stitch et un DJ seront présents,
– Des jeux musicaux pour s’amuser avec des lots à gagner,
– Un tirage au sort avec un gros lot à gagner,
– Stitch a dissimulé 10 coffres au trésor dans le parc, retrouvez-les pour gagner un lot.   .

4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64  mouvkids27@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Stitch

L’événement Soirée Stitch Gisors a été mis à jour le 2026-02-16 par Vexin Normand Tourisme