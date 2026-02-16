Soirée Stitch Gisors
Soirée Stitch Gisors vendredi 6 mars 2026.
Soirée Stitch
4 Rue Denis Papin Gisors Eure
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-06 19:30:00
fin : 2026-03-06 23:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Au programme
– Une mascotte Stitch et un DJ seront présents,
– Des jeux musicaux pour s’amuser avec des lots à gagner,
– Un tirage au sort avec un gros lot à gagner,
– Stitch a dissimulé 10 coffres au trésor dans le parc, retrouvez-les pour gagner un lot. .
4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64 mouvkids27@gmail.com
English : Soirée Stitch
