Soirée Stitch Gisors

Soirée Stitch

4 Rue Denis Papin Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 19:30:00

fin : 2026-03-06 23:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Au programme

– Une mascotte Stitch et un DJ seront présents,

– Des jeux musicaux pour s’amuser avec des lots à gagner,

– Un tirage au sort avec un gros lot à gagner,

– Stitch a dissimulé 10 coffres au trésor dans le parc, retrouvez-les pour gagner un lot. .

4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64 mouvkids27@gmail.com

