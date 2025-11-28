Soirée Stranger Things Bibliothèque des Champs-Plaisants Sens

Soirée Stranger Things

Bibliothèque des Champs-Plaisants 7 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

2025-11-28 20:00:00

2025-11-28 22:00:00

2025-11-28

Dans le cadre de l’inauguration de la Ruche, vos bibliothécaires vous invitent à rentrer dans Upside Down.

Pour accompagner la sortie de la dernière saison de Stranger Things, la Ruche se transforme en Upside Down…

Au programme initiation jeu de rôles, réalité virtuelle, ateliers créatifs, jeux, quiz, etc.

A vos marque… 3, 2, 1, R U N .

English : Soirée Stranger Things

