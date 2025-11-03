Soirée stratégie avec Thierry Pouch HEC Alumni Paris Lundi 3 novembre, 19h00 sur inscription

Soirée stratégie avec Thierry Pouch et HEC Alumni

Le club HEC Alumni stratégie de l’entreprise associé aux clubs HEC Géostratégie, Développement International t’invitent à une conférence en présentiel ( distanciel possible) sur le thème :

Agriculture et sécurité alimentaire : quels nouveaux risques avec la reconfiguration de la mondialisation et les chocs géopolitiques ?

Notre intervenant :

Thierry POUCH

Chef économiste des chambres d’agriculture de France

Ces dernières années, l’ordre mondial autrefois façonné par la mondialisation, a rapidement évolué vers un ordre dominé par les rivalités géo-économiques et les risques géopolitiques.

Avec notre intervenant nous verrons comment la résurgence du nationalisme et du protectionnisme a jeté le doute sur les avantages de la mondialisation. Des événements tels que la pandémie de Covid-19 et les conflits internationaux en cours (dont guerre en Ukraine, 5ème exportateur mondial de Blé) ont révélé des vulnérabilités critiques dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Alors que les entreprises restent attachées à l’engagement transfrontalier, la reconfiguration de la mondialisation menace la croissance économique dans les pays développés et la coopération internationale.

L’agriculture et la sécurité alimentaire sont devenues des priorités stratégiques, les chocs géopolitiques provoquant une hausse généralisée des prix alimentaires, nourrissant l’inflation et intensifiant la rivalité commerciale entre acteurs. Par des approches distinctes, plusieurs pays ont affiché leur volonté de “réarmer l’agriculture”, à l’image de la Russie ou de la Chine. On le voit l’agriculture est (re)devenue un objet de conflit entre les nations, et un outil de leur puissance.

Dans ce contexte exigeant, nous aurons l’occasion d’aborder au passage les grandes questions d’actualités, cruciales pour l’économie et les entreprises du secteur :

quel est l’impact des nouveaux tarifs douaniers décidés par le President Trump ?

comment le développement des importations agroalimentaires chinoises, et celui des exportations agroalimentaires ukrainiennes viennent-ils modifier les équilibres des échanges et des prix sur différents marchés?

quelles vision et nouvelle approche pour la puissance agricole européenne ?

La conférence sera suivie d’un cocktail.

Nous sommes ravis de pouvoir t’y accueillir.

Jean-Christophe Long, président du club HEC Alumni Stratégie de l’entreprise ;

Fadi Lahoud, président du club HEC Alumni Géostratégie;

Pierre-Yves Carpentier , président du club HEC Alumni Développement international .

Point de contact et animateur de l’évènement : Christian Lemaire, membre du bureau stratégie de l’entreprise. [christian.lemaire@mailhec.com](mailto:christian.lemaire@mailhec.com)

Notre intervenant : Docteur en Sciences économiques de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Habilité à diriger des recherches de l’Université de Paris-Est Marne La Vallée, Thierry Pouch est chef économiste à Chambres d’agriculture France, chercheur associé au Laboratoire Regards de l’Université de Reims Champagne Ardenne, et responsable du Master 2 Développement agroéconomique de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (Institut d’études du développement de la Sorbonne, IEDES). Il est membre de l’Académie d’Agriculture de France.

Auteurs de plusieurs ouvrages et articles, il a récemment publié Politiques agricoles. Théories, histoires, réformes, expériences, 2 volumes, aux éditions Classiques Garnier (coordination Vincent Chatellier, Martin Pidoux, Thierry Pouch et Marine Raffray).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-03T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-03T21:00:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris