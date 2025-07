Soirée Stratégie de Défense HEC Alumni Paris

Contre-Amiral Bertrand Dumoulin

Officier général adjoint au directeur de l’enseignement militaire supérieur, Secrétaire général de l’Académie de Défense de L’Ecole Militaire (ACADEM)

Le club HEC Alumni Stratégie de l’entreprise, en lien avec les clubs Aérospatial, Défense et Sécurité, Développement international, Géostratégies et Generation Boost t’invite à une conférence en présentiel sur le thème:

Stratégie de Défense : Quels fondamentaux pour la France dans un contexte international marqué par des conflits complexes et multiformes ?

Dans un contexte où les conflits armés et les crises sont de plus en plus complexes et multiformes, le Contre-Amiral Dumoulin abordera les différents aspects d’une défense globale:

Quelle stratégie de Défense? Quelle reflexion pour quels enjeux ?

Quelles évolutions : Conflictualité ? Alliances ?

La place de la dissuasion nucléaire;

La base industrielle de Défense (BITD), indispensable pour élaborer une stratégie capacitaire;

Esprit de Défense et résilience de la Nation (écoles d’armées, Ecole de Guerre, IHEDN, ACADEM, X,…).

La soirée sera modérée par Jean-Christophe Long (E.05) , ancien officier de marine et consultant en stratégie.

Un coquetèle suivra la conférence .

Un coquetèle suivra la conférence .

Jean-Christophe Long, président club stratégie de l’entreprise

Point de contact événement et membre du bureau Stratégie : [Deepak.Rajput@mailhec.com](mailto:Deepak.Rajput@mailhec.com)

Thomas Reydellet , président du club Aérospatial Défense et Sécurité

Fadi Lahoud, président du club Géostratégies

Pierre-Yves Carpentier, président du Club Développement international

Emilie Korchia, présidente du club Generation Boost

Notre intervenant :

Le CA Dumoulin est rentré à l’Ecole Navale en 1988, il a commandé trois bâtiments à la mer, un patrouilleur en Guyane, un sous-marin nucléaire d’attaque et le sous-marin nucléaire lanceur d’engins « Le Terrible ».

Il a suivi en 2013, la 122ème session du Collège de Défense de l’OTAN à Rome, dispensant une connaissance approfondie des relations internationales et de l’OTAN.

De 2016 à 2019, il a été à la tête du Service d’Information et de Relations Publiques de la Marine et, à ce titre, exercé les fonctions de porte-parole du Chef d’Etat-major de la Marine.

Il est promu contre-amiral le 1er septembre 2022 et prend, à cette date, les fonctions d’adjoint à l’amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique (ALFOST).

A l’été 2024, il rejoint la Direction de l’Enseignement Militaire Supérieur (DEMS) à l’Ecole militaire et assure également les fonctions de secrétaire général de l’Académie de Défense de l’Ecole Militaire (ACADEM), créée en 2023 pour contribuer au rayonnement de la pensée stratégique française en matière de défense et de sécurité.

L’Ecole Militaire. La qualité de la formation des cadres militaires est un facteur essentiel de succès dans les opérations. La mission de la DEMS est de préparer les officiers supérieurs des forces armées et des formations rattachées à exercer des responsabilités d’état-major, de commandement et de direction au sein de ces entités, des états-majors interarmées ou interalliées, des organismes interministériels mais également dans tout autre poste où s’élabore et s’exécute la politique de défense et de sécurité. La DEMS est dirigée par un officier général, également directeur de l’Institut des hautes études de défense nationale. Ce directeur de l’enseignement militaire supérieur est assisté par un officier général adjoint et a autorité sur trois entités : le Centre des hautes études militaires (CHEM), l’École de guerre (EDG) et la Bibliothèque de l’École militaire (BEM).

