Soirée Stravinsky Bar Fantastico Givry

Soirée Stravinsky Bar Fantastico Givry jeudi 2 avril 2026.

Soirée Stravinsky

Bar Fantastico 20 Rue de la République Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 19:30:00
fin : 2026-04-02 22:30:00

Date(s) :
2026-04-02

Soirée Stravinky, histoire du musicien racontée et décortiquée par JL Girard, professeur et compositeur.   .

Bar Fantastico 20 Rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 59 14 57 

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English : Soirée Stravinsky

L’événement Soirée Stravinsky Givry a été mis à jour le 2026-03-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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