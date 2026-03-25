Soirée Stravinsky Bar Fantastico Givry
Soirée Stravinsky Bar Fantastico Givry jeudi 2 avril 2026.
Soirée Stravinsky
Bar Fantastico 20 Rue de la République Givry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 19:30:00
fin : 2026-04-02 22:30:00
Date(s) :
2026-04-02
Soirée Stravinky, histoire du musicien racontée et décortiquée par JL Girard, professeur et compositeur. .
Bar Fantastico 20 Rue de la République Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 59 14 57
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English : Soirée Stravinsky
L’événement Soirée Stravinsky Givry a été mis à jour le 2026-03-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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