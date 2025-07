SOIRÉE SUCRÉ SALÉ Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet

SOIRÉE SUCRÉ SALÉ Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet jeudi 24 juillet 2025.

Gratuit

Début : 2025-07-24 19:00:00

2025-07-24

On vous attend nombreux à la soirée sucré salé !

Le principe est simple, vous venez avec un plat (quiche, pizza, salade, fromage, fruits, …) et une boisson, que nous partagerons. Nous vous offrons le verre de l’amitié.

Proposé par le foyer rural de Bagnols-les-Bains. Apportez vos couverts.

Plus d’informations 06 89 27 50 85

Centre culturel Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 27 50 85

English :

We look forward to seeing many of you at the sweet and savoury evening!

The idea is simple: come along with a dish (quiche, pizza, salad, cheese, fruit, etc.) and a drink, which we’ll share. We’ll offer you a glass of friendship.

Proposed by the Foyer Rural de Bagnols-les-Bains. Bring your own cutlery.

Further information: 06 89 27 50 85

German :

Wir erwarten Sie zahlreich zum Abend « sucré salé »!

Das Prinzip ist einfach: Sie bringen ein Gericht (Quiche, Pizza, Salat, Käse, Obst, …) und ein Getränk mit, das wir dann teilen. Wir bieten Ihnen ein Glas der Freundschaft an.

Angeboten vom Foyer rural von Bagnols-les-Bains. Bringen Sie bitte Ihr Besteck mit.

Weitere Informationen: 06 89 27 50 85

Italiano :

Vi aspettiamo alla serata dolce e salata!

L’idea è semplice: venite con un piatto (quiche, pizza, insalata, formaggio, frutta, ecc.) e una bevanda, che condivideremo. Vi offriremo un bicchiere di amicizia.

Proposto dal Foyer Rural de Bagnols-les-Bains. Portate le posate.

Per ulteriori informazioni: 06 89 27 50 85

Espanol :

Te esperamos en esta velada dulce y salada

La idea es sencilla: ven con un plato (quiche, pizza, ensalada, queso, fruta, etc.) y una bebida, que compartiremos. Te ofreceremos una copa de amistad.

Propuesto por el Foyer Rural de Bagnols-les-Bains. Traiga sus cubiertos.

Más información: 06 89 27 50 85

