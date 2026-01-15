Soirée suisse, Nicolas Cantillon et Delgado Fuchs micadanses-Paris Paris

Nicolas Cantillon, Dead Horse in a Bathtub (1ère française)

Le western est un genre à part entière : film bien sûr mais littérature, musique, un mythe autant qu’une histoire violente et dramatique. Pour beaucoup, il constitue aussi un coin d’enfance, des souvenirs qu’évoque avec tendresse et dérision Nicolas Cantillon. Paysages arides surprenants, personnages si bien caractérisés, animaux fidèles, dangers, courses, duels. Une intime épopée.

concept et chorégraphie Nicolas Cantillon

musique et interprétation Nicolas Cantillon

regard extérieur Laurence Yadi

création lumière Arnaud Viala

collaborateurs artistiques Vincent Hänni, Vahid Gholami, Alan

Delgado Fuchs, DOS

Dans un univers glamour subtil, ironique et percutant, la beauté des corps est toujours un appât critique sociétal qui interroge les codes de l’apparence. DOS est un duo d’hommes, avec un « musculeux puissant » et un « gracile svelte » qui se cherchent, se trouvent, se supportent, s’agacent un peu, sans jamais trahir leur voie personnelle. Comment se définir sans se référer aux canons, aux étalons, aux icônes ? Comparaison n’est pas raison… Ainsi, malgré tout, « je » est possible !

conception, chorégraphie Delgado Fuchs en collaboration avec Valentin Pythoud

mise en scèneNadine Fuchs

interprétation Marco Delgado, Valentin Pythoud

régie généraleManu Giroux

musique, morceaux Erkin Koray

collaboration, production Rosine Bey

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations

En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

Bonne nouvelle venue de suisse ! Un double plateau On Tour avec « Dead Horse in a Bathtub » de Nicolas Cantillon, variation sur le western, exploration hybride entre le concert dansé et le récit en première française et « DOS », un duo masculin ironique et percutant qui interroge les codes de l’apparence, signé par le fameux tandem de Lausanne : les Delgado Fuchs.

Le mardi 03 février 2026

de 20h00 à 22h00

Le lundi 02 février 2026

de 20h00 à 21h00

payant

De 10 à 18 euros.

Tout public.

micadanses-Paris 15, rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris

https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver



