SOIRÉE SUNSET Valflaunès

SOIRÉE SUNSET Valflaunès vendredi 18 juillet 2025.

SOIRÉE SUNSET

La Plaine Valflaunès Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Venez partager une soirée festive et conviviale à Valflaunès, au cœur de La Plaine, avec au programme une ambiance musicale assurée par DJ @totoffibizargues, un délicieux repas proposé par @lesfillesdupic34 et un bar à vins pour accompagner le tout.

La Plaine Valflaunès 34270 Hérault Occitanie

English :

Come and enjoy a festive evening in Valflaunès, in the heart of La Plaine, with music by DJ @totoffibizargues, a delicious meal by @lesfillesdupic34 and a wine bar to accompany it all.

German :

Kommen Sie zu einem festlichen und geselligen Abend in Valflaunès, im Herzen von La Plaine. Auf dem Programm stehen Musik von DJ @totoffibizargues, ein köstliches Essen von @lesfillesdupic34 und eine Weinbar, um das Ganze zu begleiten.

Italiano :

Venite a godervi una serata di festa a Valflaunès, nel cuore di La Plaine, con la musica del DJ @toffibizargues, un pasto delizioso di @lesfillesdupic34 e un wine bar per accompagnare il tutto.

Espanol :

Ven a disfrutar de una velada festiva en Valflaunès, en el corazón de La Plaine, con música de DJ @totoffibizargues, una deliciosa comida de @lesfillesdupic34 y un bar de vinos para acompañarlo todo.

