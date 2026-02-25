Soirée Super8 Café des Champs Libres Rennes Vendredi 27 mars, 21h00 Ille-et-Vilaine

Live et DJ set

**Super8** est un projet culturel indépendant basé à Rennes. Il produit concerts, soirées en club et formats hybrides autour du rap et des cultures associées, en imaginant de véritables expériences visuelles. Super8 revendique une approche DIY et une identité forte durable et reconnaissable.

[https://www.instagram.com/super8.exp/](https://www.instagram.com/super8.exp/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T00:30:00.000+01:00

1



Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

