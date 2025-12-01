Soirée Supercar et voitures de luxe Malissard
Soirée Supercar et voitures de luxe Malissard vendredi 19 décembre 2025.
Soirée Supercar et voitures de luxe
D68 Malissard Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19 00:00:00
2025-12-19
Exposition, concert et restauration. Avec le TCM Crew et FD lifting car.
D68 Malissard 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 43 94 35
English :
Exhibition, concert and catering. With TCM Crew and FD lifting car.
