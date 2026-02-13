Soirée sur l’astronomie en langue bretonne, Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur, Saint-Herblain

Soirée sur l’astronomie en langue bretonne Jeudi 19 mars, 20h00 Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:00:00+01:00 – 2026-03-19T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:00:00+01:00 – 2026-03-19T22:00:00+01:00

35 ans que l’Association d’astronomie Loar Gann regroupe les astronomes amateurs du Sud Finistère.

Dominique Merien et Christiane Piton, tous deux brittophones, nous proposeront une conférence passionnante avec, si le ciel le permet, un temps pour observer les étoiles.

Apportez vos jumelles !

Soirée en langue bretonne traduite simultanément en français

Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur 12 avenue de l’Angevinière, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelbreton.fr »}, {« type »: « email », « value »: « degemer@yhs.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0750504358 »}]

