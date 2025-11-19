Soirée sur l’engagement local au féminin – Municipales. Féminin pluriel. Café Eugène Paris

Seuls 17% des maires sont des femmes : preuve que, si les lois sur la parité se multiplient, elle reste à conquérir.

Et qui de mieux que les premières concernées pour parler des freins et des élans qui façonnent les engagements sur le terrain ?

À quatre mois des municipales de 2026, le podcast Vie de Maire – qui donne la parole aux maires de toute la France – quitte vos écouteurs et vous donne rendez-vous le temps d’une soirée pour partager, échanger, s’inspirer de parcours féminins… et toujours pluriels !

Et quel meilleur moment que celui du Congrès des Maires, où la France réunit la plus grande concentration d’élu.es locaux au m², pour créer ce pont entre maires, élu.es, citoyennes, citoyens et futur.es candidat.es ?

Au programme :

Une scène ouverte pour partager VOTRE VOI(E)X : un témoignage, une anecdote, une réflexion ou une émotion liée à votre engagement, ou à l’envie — parfois hésitante — de vous engager

La présentation d’une étude inédite sur les spécificités des mandats locaux au féminin, par Cécile Dublanche

Une table ronde participative avec des invitées plus inspirantes les unes que les autres : Olivia Fortin – maire des 6e et 8e arrondissement de Marseille ; Aurélie Mézière – maire du Plessé ; Mélanie Cosnier – Souvigné-sur-Sarthe maire de Rafla Ben Arous – responsable des Partenariats de l’Institut des Décideurs Publics

Un temps convivial, autour d’un verre et quelques petits fours : parce que les meilleures conversations commencent souvent après le micro (sauf celui de Vie de Maire bien sûr)

A l’occasion du Congrès des Maires, l’association Vie de Maire vous donne rendez-vous, le 19 novembre, à partir de 18h30 au Café Eugène (Paris 15e), pour une soirée unique de rencontres, de témoignages et de transmission autour de l’engagement des femmes au niveau local.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 18h30 à 23h00

gratuit

Places limitées, inscription obligatoire

Public adultes.

Café Eugène 49 Boulevard Victor 75015 Paris

https://www.linkedin.com/posts/vie-de-maire_programme-municipales-f%C3%A9minin-pluriel-activity-7392207561808044032-RUwA?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAB7tKToBfV0rXIq5lKbUTdq7oYg8rq7urWU +33668677497 viedemaire.podcast@gmail.com