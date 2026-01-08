Soirée sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle Musée numérique de la Micro-Folie du Pays Foyen Office de Tourisme du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Soirée sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle Musée numérique de la Micro-Folie du Pays Foyen

Soirée sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle de 19h 21h.

L’Agence Française des chemins de Compostelle vous propose de visionner quatre expositions virtuelles inédites sur Google Arts & Culture. Ces créations ont été réalisées avec le soutien de la DRAC Occitanie et l’appui de l’UNESCO World Heritage Review. La soirée s’achèvera par une rencontre-témoignage avec d’anciens pèlerins de la voie de Vézelay.

Sur réservation obligatoire au 05 57 46 03 00 Places limitées ! .

Office de Tourisme du Pays Foyen 102 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 tourisme@paysfoyen.fr

