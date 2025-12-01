Soirée sushis 17 rue Pierre Salley Barfleur

Soirée sushis

17 rue Pierre Salley 17 Rue Pierre Salley Barfleur Manche

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Envie de sushis ?

C’est une gastronomie assez rare dans le Val de Saire, alors ne manquez pas cette occasion,

Rendez-vous le vendredi 12 décembre à partir de 19h00 sur place ou à emporter

Au Petit Salon de Julie École Sainte-Marie-Madeleine à BARFLEUR

Réservations au 06 85 19 99 37 .

