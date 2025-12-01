Soirée sushis 17 rue Pierre Salley Barfleur
Soirée sushis
17 rue Pierre Salley Barfleur
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Envie de sushis ?
C’est une gastronomie assez rare dans le Val de Saire, alors ne manquez pas cette occasion,
Rendez-vous le vendredi 12 décembre à partir de 19h00 sur place ou à emporter
Au Petit Salon de Julie École Sainte-Marie-Madeleine à BARFLEUR
Réservations au 06 85 19 99 37 .
+33 6 89 34 44 61
