Soirée Sushis Karaoké La Ruelle Ségur-le-Château

Soirée Sushis Karaoké La Ruelle Ségur-le-Château samedi 4 octobre 2025.

Soirée Sushis Karaoké Samedi 4 octobre, 19h00 La Ruelle Corrèze

Réservation obligatoire – Menus Saumon 14,50€ – Végétarien 12,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T19:00 – 2025-10-04T23:00

Fin : 2025-10-04T19:00 – 2025-10-04T23:00

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06.52.32.53.24 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Sushis traditionnels frais et faits maison – Menus Saumon et végétarien