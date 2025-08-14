Soirée swing aux Halles Coeur de Maine Bilotiki Angers
rue de la poissonnerie Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-08-14 19:00:00
fin : 2025-08-14 23:00:00
2025-08-14
Les Halles Biltoki accueillent Anna Khun pour un concert à partir de 19h au cœur de la Halle.
Au programme braséro, stands gourmands, bar extérieur. .
rue de la poissonnerie Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 35 26 31 angers@biltoki.com
