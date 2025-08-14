Soirée swing aux Halles Coeur de Maine Bilotiki Angers

Soirée swing aux Halles Coeur de Maine Bilotiki Angers jeudi 14 août 2025.

Soirée swing aux Halles Coeur de Maine Bilotiki

rue de la poissonnerie Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 19:00:00

fin : 2025-08-14 23:00:00

Date(s) :

2025-08-14

Les Halles Biltoki accueillent Anna Khun pour un concert à partir de 19h au cœur de la Halle.

Au programme braséro, stands gourmands, bar extérieur. .

rue de la poissonnerie Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 35 26 31 angers@biltoki.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée swing aux Halles Coeur de Maine Bilotiki Angers a été mis à jour le 2025-08-11 par Destination Angers