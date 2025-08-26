Soirée swing avec Baiona Swing Moma Kitchen Bayonne

Soirée swing avec Baiona Swing

Soirée swing avec Baiona Swing Moma Kitchen Bayonne mardi 26 août 2025.

Soirée swing avec Baiona Swing

Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26
fin : 2025-08-26

Date(s) :
2025-08-26

Le Moma Kitchen organise une soirée spéciale swing avec le groupe Baiona Swing le mardi 26 oût.
Cet événement est ouvert à toutes et à tous, quel que soit le niveau.   .

Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 18 85  cyril@momakitchen.fr

English : Soirée swing avec Baiona Swing

German : Soirée swing avec Baiona Swing

Italiano :

Espanol : Soirée swing avec Baiona Swing

L’événement Soirée swing avec Baiona Swing Bayonne a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Bayonne