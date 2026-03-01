Soirée Swing avec initiation Châteauroux
Soirée Swing avec initiation Châteauroux samedi 28 mars 2026.
Soirée Swing avec initiation
Rue du Rochat Châteauroux Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La guinguette de Belle-Isle vous accueille pour une soirée dansante sur des musiques swing des années 20 aux années 60 du jazz au rocknroll.
Initiation dès 19h30 par Charline puis soirée Rock n’Swing pour continuer à danser et profiter de l’ambiance guinguette ! 10 .
Rue du Rochat Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 20 68
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English :
La guinguette de Belle-Isle welcomes you for an evening of dancing to swing music from the 20s to the 60s from jazz to rocknroll.
L’événement Soirée Swing avec initiation Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme